HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Malatya’da alt geçitte feci kaza: 2 ağır yaralı

Malatya’da alt geçitte feci kaza: 2 ağır yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2020 02:23 | Son Güncelleme

Malatya’da alt geçitte refüje çarptıktan sonra önünde seyreden araca çarpan otomobil takla atarak savruldu.

Malatya’da alt geçitte refüje çarptıktan sonra önünde seyreden araca çarpan otomobil takla atarak savruldu. Kazada 2 kişi ağır şekilde yaralandı.
Kaza, Malatya-Elazığ karayolu Küçük Sanayi Sitesi mevkiindeki alt geçitte meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre; Ankara istikametinden gelerek Elazığ istikametine seyir halinde olan Opel marka 23 ABF 076 plakalı F.K. idaresindeki otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda refüje çarptıktan sonra önünde seyir eden Fort marka 44 AAC 464 plakalı otomobile arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle takla atarak savrulan otomobil yol üzerinde ters dönerek durdu. Feci kazada araçtan fırlayan S.D. ile sürücü F.K. ağır şekilde yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği kazada yaralılar kaldırıldıkları Malatya Turgut Özal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki ilk müdahalelerinin ardından Turgut Özal Tıp Merkezi’ne sevk edildi.
Kaza nedeniyle alt geçitte trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, kazaya karışan araçların çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Siz de kullanıyorsanız... Uzmanlardan önemli açıklama! Siz de kullanıyorsanız... Uzmanlardan önemli açıklama!
Tekirdağ'da lüks otomobil takla attı: 1 yaralıTekirdağ'da lüks otomobil takla attı: 1 yaralı
Binali Yıldırım korona mı oldu?Binali Yıldırım korona mı oldu?
1/
En Çok Okunan Haberler
Mansur Yavaş isyan etti: Belediye koronavirüsten kırılıyor
Mansur Yavaş isyan etti: Belediye koronavirüsten kırılıyor
FOX TV'de Selçuk Tepeli dönemi başladı! Fatih Portakal son kez FOX TV'de
FOX TV'de Selçuk Tepeli dönemi başladı! Fatih Portakal son kez FOX TV'de
Tarihi transfer için Emre Belözoğlu devrede!
Tarihi transfer için Emre Belözoğlu devrede!
ÖTV etkisi: Bir haftada yüzde 30 azaldı
ÖTV etkisi: Bir haftada yüzde 30 azaldı
Kritik toplantı sonrası Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Kritik toplantı sonrası Erdoğan'dan önemli açıklamalar
7 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
7 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
İlginizi Çekebilir
Evinin camında çekilen fotoğrafı hayatını değiştirdi!
Evinin camında çekilen fotoğrafı hayatını değiştirdi!
Bakan Koca çok önemli koronavirüs uyarısı! Sayıları paylaştı
Bakan Koca çok önemli koronavirüs uyarısı! Sayıları paylaştı
Doğan Şentürk duyurdu: Fatih Portakal'ın ayrılığı...
Doğan Şentürk duyurdu: Fatih Portakal'ın ayrılığı...
Korkunç olay! Çığlıklarına komşuları yetişti
Korkunç olay! Çığlıklarına komşuları yetişti
Sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? İçişleri'nden flaş açıklama!
Sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? İçişleri'nden flaş açıklama!
Diğer Haberler
Afgan işçilerin kaldığı konteyner eve silahlı baskın! Yaralılar var
Afgan işçilerin kaldığı konteyner eve silahlı baskın
Marmaris'te 35 kaçak göçmen yakalandı
Marmaris'te 35 kaçak göçmen yakalandı
Tekirdağ'da lüks otomobil takla attı: 1 yaralı
Tekirdağ'da lüks otomobil takla attı: 1 yaralı
Pusu kuran saldırganların açtığı ateş sonucu müteahhit yaşamını yitirdi
Şantiye çıkışı kurşun yağdırdılar! Müteahhite kanlı pusu
Aydın'da dere kenarında vurulan kişi hayatını kaybetti
Aydın'da dere kenarında vurulan kişi hayatını kaybetti
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ulaşım zammını açıkladı, özür diledi
Belediye Başkanı zam kararını açıkladı, özür diledi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.