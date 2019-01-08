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Malatya'da ambulans ile kamyonet çarpıştı: 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2019 20:17 | Son Güncelleme

Malatya'da ambulans ile kamyonet çarpıştı: 5 yaralı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde hasta taşıyan ambulans ile kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Mendo Toprak yönetimindeki hasta taşıyan 44 PU 652 plakalı ambulans, Malatya-Adıyaman kara yolu Doğanşehir ilçesi Kurucuova Mahallesi yakınlarında sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen kamyonetle çarpıştı.

Kazada, kamyonet sürücüsü, ambulansta bulunan hasta Hüseyin Taş, yakını Aziz Taş ve sağlık personeli Merve Uysal ve Safiye İkis yaralandı.

Yaralılar, Doğanşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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