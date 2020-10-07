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Malatya’da aranan PKK’lı yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2020 14:37 | Son Güncelleme

Malatya’da PKK/KCK terör örgütü üyesi olma suçundan aranan şahıs saklandığı evde yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Malatya İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütünün Malatya’daki yapılanması kapsamında, PKK/KCK terör örgütü üyesi olma suçundan arandığı tespit edilen şahıs, icra edilen operasyon sonucu Malatya’nın Yazıhan ilçe merkezinde saklandığı evde yakalandı.

Malatya’da PKK/KCK terör örgütü üyesi olma suçundan aranan şahıs saklandığı evde yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Malatya İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütünün Malatya’daki yapılanması kapsamında, PKK/KCK terör örgütü üyesi olma suçundan arandığı tespit edilen şahıs, icra edilen operasyon sonucu Malatya’nın Yazıhan ilçe merkezinde saklandığı evde yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin işlemlerine Malatya İl Jandarma Komutanlığı ve Yazıhan İlçe Jandarma Komutanlığınca devam ediliyor.

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