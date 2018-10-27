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Malatya'da arazi kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2018 13:47 | Son Güncelleme

Kuluncak ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada, baba öldü, yaralanan oğlu hastaneye kaldırıldı

Malatya'nın Kuluncak ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada baba yaşamını yitirdi, oğlu yaralandı.

İddiaya göre, Terzihan köyünde arazi alan Enver Zengin, oğlu Resul Zengin ile tarlaya çalışmaya gitti.

Baba ve oğul çalışırken arazi anlaşmazlığı nedeniyle yandaki tarlanın sahibi Turan D. ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Turan D, av tüfeğiyle Enver ve Resul Zengin'e ateş etti. Baba Zengin olay yerinde hayatını kaybetti, oğlu bacağından yaralandı.

Sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri tarafından zanlı Turan D. gözaltına alındı.

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