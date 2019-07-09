Malatya'da 'arazi' kavgası: 1 ölü

DOĞANŞEHİR (Malatya), (DHA) - MALATYA'nın Doğanşehir ilçesinde, Kamil T., arazi anlaşmazlığı nedeniyle kavga ettiği Aziz Esen'i (54) tabancayla vurarak, öldürdü.

Olay, öğle saatlerinde, Doğanşehir'e bağlı Topraktepe Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet olan Kamil T. ile Aziz Esen, arazi anlaşmazlığı yüzünden tartışmaya başladı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken Kamil T., tabancayla Esen'e ateş açtı. Kurşunların hedefi olan Esen, ağır yaralanırken, ihbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Esen'i ambulansla hastaneye kaldırdı. Acil serviste müdahale edilen Aziz Esen, kurtarılamadı. Kamil T., jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

