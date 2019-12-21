HABER

Malatya’da asansör boşluğuna düşen şahıs hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.12.2019 23:49 | Son Güncelleme

Malatya’da asansör boşluğuna düşen 1 kişi hayatını kaybetti.Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Yenihamam Mahallesi’nde meydana geldi.

Malatya’da asansör boşluğuna düşen 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Yenihamam Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Akpınar Meydanı’nda bulunan bir iş hanından iddiaya göre kıraathane işleten Abdullah Bulut (56) 4’üncü kattan asansör boşluğuna düştü. Çevredeki esnafların durumu fark etmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin 10 dakikalık bir çalışması sonunca bulunduğu yerden çıkarılan Abdullah Bulut’un hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı çalışma sonrasında şahsın cenazesi Malatya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Karnı burnunda olan Ashley Graham eşine çıplak poz verdiKarnı burnunda olan Ashley Graham eşine çıplak poz verdi
Kahramanmaraş'ta iki otomobil çarpıştı: 4 yaralıKahramanmaraş'ta iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Çevre Bakanı Kurum Ümraniye'de gençlerle voleybol oynadıÇevre Bakanı Kurum Ümraniye'de gençlerle voleybol oynadı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Peşlerini bırakmayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Peşlerini bırakmayacağız

Ünlü türkücü dua istemişti! Acı haber

Ünlü türkücü dua istemişti! Acı haber

Otomobil kurşun yağmuruna tutuldu! Polis alarmda

Otomobil kurşun yağmuruna tutuldu! Polis alarmda

ABD'den Libya mutabakatı açıklaması

ABD'den Libya mutabakatı açıklaması

Yerli otomobil böyle mi olacak? Sosyal medyada gündem oldu

Yerli otomobil böyle mi olacak? Sosyal medyada gündem oldu

Acı haberler art arda geldi: 2 askerimiz şehit oldu

Acı haberler art arda geldi: 2 askerimiz şehit oldu

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Büyük ikramiye bir kişinin oldu!

Büyük ikramiye bir kişinin oldu!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Öğrenci servisi takla attı! Acı haber

Öğrenci servisi takla attı! Acı haber

Uludağ'daki arama çalışmalarında ikinci ceset bulundu

Uludağ'daki arama çalışmalarında ikinci ceset bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul’da şiddetli lodos deniz trafiğini vurdu! İptaller peş peşe geldi!

Lodos deniz trafiğini vurdu! İptaller peş peşe geldi!

İzmir'de 49 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'de 49 düzensiz göçmen yakalandı

Hastanede alarm durumuna geçildi! Gaziantep'te domuz gribi şüphesi!

Hastanede alarm durumuna geçildi!

Maltepe'de polisi alarma geçiren olay! Otomobil kurşun yağmuruna tutuldu: 2 ağır yaralı

Otomobil kurşun yağmuruna tutuldu! Polis alarmda

21 Aralık Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Sayısal Loto sonuçları açıklandı

Ümraniye'de hareketli dakikalar: Polisle çatışan şüpheli yaralı olarak ele geçirildi

Hareketli dakikalar: Polisle çatıştı, yaralı yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.