Malatya'da asansör düştü: 4 yaralı

Malatya'da asansörün düşmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yeşilyurt ilçesine bağlı Tecde Mahallesi Gülay Sokak'taki bir apartmanın asansörü henüz belirlenemeyen nedenle zemin kata düştü.

Düşmenin etkisiyle asansörde bulunan H.A, S.A, M.A. ile F.T. yaralandı.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

