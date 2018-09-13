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Malatya'da askeri teçhizatın sergileneceği müze kurulacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2018 11:52 | Son Güncelleme

Yeşilyurt Belediyesi tarafından kurulacak "Savunma Sanayi ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi"nde sergilenmek üzere uçuş ömrünü tamamlayan 1968 model F-4 fantom uçağı Eskişehir'den kente getirildi

Malatya'da, Yeşilyurt Belediyesi tarafından kurulacak müzede sergilenmek üzere Eskişehir'de bulunan ve uçuş ömürünü tamamlayan 1968 model F-4 fantom uçağı kente getirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, bölgenin turizm ve ekonomik hayatına büyük kazanımlar sağlayacak "Beylerderesi Şehir Parkı Projesi" kapsamında, uçak ve tank başta olmak üzere askeri teçhizatın sergileneceği "Savunma Sanayi ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi" kurulması için çalışmalar başladı.

Bölgenin en büyük sosyal yaşam alanlarından olacak proje kapsamında kurulacak müze için kullanım ömrünü tamamlayan askeri araç ve gereçler ile teçhizat kentte getiriliyor.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Malatya'nın turizm potansiyeline önemli katkılar sunacak müzeyi en kısa sürede hizmete açacaklarını belirtti.

Farklı yatırım ve projelerle ilçeyi tanıtmaya devam edeceklerini kaydeden Çınar, "Müzemizde yer alacak 1968 model F-4 fantom uçağı uzman ekiplerin gözetiminde Malatya’ya getirdik. Uçuş saati dolduğu için askeri envanterden çıkartılan bu uçağımız Eskişehir, Konya ve Malatya’daki askeri faaliyetlerde farklı zamanlarda görev yapmış." ifadelerini kullandı.

Çınar, her aşamasını büyük bir titizlikle sürdürdükleri müze hizmete girdiği zaman içerisindeki farklı savaş aletleri, uçak ve tankların büyük ilgi göreceğine emin olduğunu vurguladı.

Çok farklı savaş aletlerinin de müzede yer alacağını bildiren Çınar, şunları kaydetti:

"Bölgemizin tanıtımına büyük bir katkı sağlayacak müzemizde rölyef çalışmaları, tablolar, resimler, silüetler ve diğer askeri malzemeler yer alacak. Müzede yer alacak askeri aletleri getirmeye başladık, en geç bir veya iki ay içerisinde müzemizi halkımızın hizmetine açacağız. Burası Malatya'nın en güzel bölgeleri arasındadır. Önümüzdeki yıl gölet içerisinde sulama suyu da tutmaya başlayınca burayı ziyaret edecek hemşerilerimizin yanı sıra yerli ve yabancı turistlerimiz bir yandan keyifli vakit geçirirken diğer taraftan müzemiz başta olmak üzere diğer tematik alanlarımızı gezme fırsatına ulaşmış olacaklar."

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F-4 fantom uçağı Savunma Sanayi ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi Yeşilyurt Belediyesi

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