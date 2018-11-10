Malatya'da, Atatürk anıldı

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MUSTAFA Kemal Atatürk, vefatının 80'inci yıl dönümünde Malatya'da da düzenlenen tören ve etkinliklerle anıldı.
Kentteki ilk anma töreni Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirildi. Atatürk Anıtı önündeki törene, Malatya Valisi Aydın Baruş, 2'nci Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hançeri Sayat, Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldılar. Atatürk Anıtı'na çelenk konulan törende Vali Baruş, şeref defterini imzaladı. Törenin ardından protokol üyeleri ve vatandaşlar Atatürk Evi'ni ziyaret etti. Battalgazi Halk Eğitim Merkezi salonunda yapılan törende ise 'Atatürk’ün askeri kişiliği ve son günleri' anlatıldı.
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