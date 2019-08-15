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Malatya'da aynı gün 7 hastaya kök hücre nakli

SAĞLIK HABERLERİ  | 15.08.2019 13:27 | Son Güncelleme

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Kök Hücre Nakli Merkezi'nde aynı gün 7 hastaya kök hücre nakli gerçekleştirildi - İnönü Üniversitesi TÖTM Başhekimi Prof. Dr. Ali Beytur: - "Bu hastaların hepsi kanser hastası. İnşallah nakil sayesinde hastalar şifa bularak, kanseri yenecek" - Kök Hücre Nakli Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Mehmet Ali Erkurt: - "Bu yılı 200 kemik iliği ve kök hücre nakli ile tamamlamayı öngörüyoruz"

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi (TÖTM) Kök Hücre Nakli Merkezi'nde aynı gün 7 hastaya kök hücre nakli yapıldı.

TÖTM Başhekimi Prof. Dr. Ali Beytur, hastanede düzenlediği basın toplantısında, gün içerisinde 7 hastaya kök hücre nakli yapıldığını belirtti.

Merkezde bugüne kadar yaklaşık 700 hastaya kök hücre nakli yaptıklarını aktaran Beytur, hastanenin aynı anda 12 kök hücre naklini gerçekleştirebilecek kapasitede olduğunu söyledi.

Beytur, hastaların yüzde 75'inin il dışından geldiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Yılda yaklaşık 5 bin hastaya plazmaferez ve 500 hastaya spesifik aferez (kan yoluyla kök hücre toplama işlemi) yapacak kapasiteye sahibiz. Türkiye'nin en büyük aferez merkezi TÖTM'de bulunmakta. Kapasitemiz dolu olduğu için şu an 30 hasta bekleme listesinde. Bugün 7 hastaya kök hücre ve kemik iliği nakli yapıldı. Bunlardan 3'ü donörden (allojenik), 4'ü ise hastanın kendi kök hücresinden (otolog) alınarak yapıldı. Bu hastaların hepsi kanser hastası. İnşallah nakil sayesinde hastalar şifa bularak, kanseri yenecek."

TÖTM bünyesinde hizmet verecek onkoloji hastanesinin inşasının devam ettiğini, bu hastanenin tamamlanmasıyla kapasitelerinin artacağını dile getiren Beytur, "Sıra bekleyen hastalar artık beklemeyecek ve şifa bulacak. Yurt dışı dahil, gelen tüm talepleri karşılamış olacağız." diye konuştu.

- "Avrupa'da en büyük olma yolunda ilerleyeceğiz"

Kök Hücre Nakli Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Mehmet Ali Erkurt da geçen yıl kamu hastaneleri arasında 129 nakille birinci olduklarını hatırlattı.

Ağustos ayının ortasında 128'inci kemik iliği ve kök hücre naklini yaptıklarını aktaran Erkurt, geçen yılki sayıya ulaştıklarını belirtti.

Erkurt, kemik iliği ve kök hücre nakline devam edeceklerini anlatarak, "Bu yılı 200 kemik iliği ve kök hücre nakli ile tamamlamayı öngörüyoruz. Kamuda ilik naklinde birinciliğimiz devam edecek gibi görünüyor, özel hastaneleri de dahil edersek ülkede nakilde ilk 2'ye gireceğiz. Onkoloji hastanesi açıldığında yatak sayımız 12'den 24'e çıkacak, inşallah ülkede en fazla nakil yapan merkez olacağız. Avrupa'da en büyük kemik iliği ve kök hücre nakli merkezi olma yolunda ilerleyeceğiz." dedi.

Daha önce aynı günde 5 kemik iliği ve kök hücre nakli yaptıklarını aktaran Erkurt, bugün ise 7 naklin gerçekleştiğine işaret ederek, Türkiye'de aynı gün 7 kemik iliği nakli yapan tek merkez olduklarını ifade etti.

Erkurt, şunları kaydetti:

"Bu nakilleri yapacak deneyimli bir ekibe sahibiz. Hastalarımızın 4'te 3'ü il dışından geliyor. Biz Kayseri'nin doğusundaki tüm hastalara talibiz. Amacımız Kayseri'nin doğusundaki hastaların Ankara, İstanbul veya başka bir merkeze nakil olmak için gitmemesini sağlamak. Bu konuda biraz başarı sağladık. Önemli olan sayıdan çok nakilden sonra hastaların ne kadarının sağ kaldığı. Sağlık Bakanlığı her 6 ayda bir bize karne gönderiyor. Geçen 6 aylık karnelere baktığımızda 57 otolog nakil hastamızdan 2 tanesi hayatını kaybetmiş."

Ağabeyine kök hücre bağışında bulunan Mehmet Emin Yıldız, kardeşinin sağlığına kavuşması için vesile olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Kök hücresini düşünmeden verdiğini dile getiren Yıldız, donör olmanın korkulacak bir yanının bulunmadığını vurgulayarak, herkesi kök hücre bağışçısı olmaya davet etti.

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