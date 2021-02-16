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Malatya’da balkondan düşen kadın hayatını kaybetti

16.02.2021 11:58 | Son Güncelleme:
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Malatya’da 6 katlı bir apartmanın 3’üncü katındaki balkondan düşen kadın hayatını kaybetti.Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Ataköy Mahallesi’nde meydana geldi.

Malatya’da 6 katlı bir apartmanın 3’üncü katındaki balkondan düşen kadın hayatını kaybetti.
Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Ataköy Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Akbay Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı bir apartmanın 3’üncü katında eşi H.B. ile birlikte yaşayan İnsaf B. (59), sabah saatlerinde kahvaltı hazırlamak için mutfağa geçti. Eşinden bir süre ses çıkmayınca İnsaf B.’yi evin içerisinde arayan H.B. balkon kapısını açarak aşağı baktığında eşini zeminde hareketsiz yatar vaziyette gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde İnsaf B.’nin hayatını kaybettiğini belirledi.
İnsaf B.’nin cenazesi cumhuriyet savcısı ve polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Malatya Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, ekipler olayın intihar mı yoksa düşme sonucu mu gerçekleştiğini araştırıyor.

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