HABER

Malatya'da baraj gölünde boğulma

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2019 19:25 | Son Güncelleme

Malatya'da baraj gölünde boğulma

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, serinlemek için baraj gölüne giren genç boğuldu.

Alınan bilgiye göre, Orhan Barışan (21), ilçeye bağlı Atabey İskelesi mevkisinde serinlemek için Karakaya Baraj Gölü'ne girdi.

Bir süre sonra Barışan'ın suda çırpındığını gören vatandaşlar, Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Sualtı Arama Kurtarma ekiplerinden yardım istedi.

Barışan'ın cesedi yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından sudan çıkarıldı.

Ceset olay yeri incelemesinin ardından Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

PARTNERÇağatay Ulusoy'un yeni imajı olay olduÇağatay Ulusoy'un yeni imajı olay oldu
Kılıçdaroğlu: Anadolu'yu bize yurt yapan, gönül erenleridir (3)Kılıçdaroğlu: Anadolu'yu bize yurt yapan, gönül erenleridir (3)
Bakan Akar Şanlıurfa Valiliğini ziyaret ettiBakan Akar Şanlıurfa Valiliğini ziyaret etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
boğulma itfaiye Malatya

En Çok Okunan Haberler

'Evde seni böyle bekleyen...'

'Evde seni böyle bekleyen...'

Ataşehir'de dehşet anları! Dövüp vurdular

Ataşehir'de dehşet anları! Dövüp vurdular

Hükümet memurlara zam teklifini açıkladı

Hükümet memurlara zam teklifini açıkladı

Rusya'dan ABD'ye nükleer bombardıman uçaklarıyla gözdağı

Rusya'dan ABD'ye nükleer bombardıman uçaklarıyla gözdağı

124 bin sivil Suriye-Türkiye sınırındaki kamplara göç etti

124 bin sivil Suriye-Türkiye sınırındaki kamplara göç etti

2 tonluk LPG tankı patladı, çok sayıda yaralı var

2 tonluk LPG tankı patladı, çok sayıda yaralı var

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Atama kararları Resmi Gazete!

Atama kararları Resmi Gazete!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Flaş 'İstanbul Havalimanı' kararı

Flaş 'İstanbul Havalimanı' kararı

Bakan Ersoy’dan ‘Kuleli Askeri Lisesi’ açıklaması

Bakan Ersoy’dan ‘Kuleli Askeri Lisesi’ açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Akar: Birleşik Müşterek Harekat Merkezi haftaya çalışmaya başlayacak

Milli Savunma Bakanı Akar'dan flaş açıklama

Yarına dikkat! Meteoroloji'den sağanak uyarısı

Dikkat! Meteoroloji'den kritik uyarı

Sakarya'da 14 yaşındaki kız çocuğuna taciz

Tatilde iğrenç olay! Mahalle ayağa kalktı

Meteoroloji'den Marmara için sağanak uyarısı

Meteoroloji'den kritik uyarı: Yarın başlıyor

Abdulkadir Elgeni'nin cinayete kurban gittiği ortaya çıktı

Aydos Ormanları'nda vahşet! Boğazı kesilip yakıldı

İBB'den Samandıra'da polisin şehit olduğu kazaya ilişkin açıklama

Samandıra'daki ölümlü kazaya ilişkin açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.