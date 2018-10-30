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Malatya'da bıçaklı kavga: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2018 18:02 | Son Güncelleme

Malatya'da bıçaklı kavga: 1 ölü

Malatya'da, park ücreti nedeniyle çıktığı öne sürülen bıçaklı kavgada ağır yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede öldü.

Alınan bilgiye göre, Emeksiz Caddesi'ndeki parkmetre görevlisi S.K. ile Engin Doğan (40) arasında park ücreti yüzünden tartışma yaşandı.

Tartışmanın bir süre sonra kavgaya dönüşmesi üzerine olaya S.K'nin kardeşi S.K. de karıştı.

Olayda bıçakla yaralanan Engin Doğan kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri Doğan'ı bıçakladığı iddiasıyla parkmetre görevlisinin kardeşini gözaltına aldı.

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kavga Malatya

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