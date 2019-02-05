HABER

Malatya’da Bıçaklı kavga 1’i ağır 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.02.2019 02:42 | Son Güncelleme

Malatya’da akraba olan iki aile arasında yaşanan bıçaklı kavgada baba-oğul yaralandı.Olay Yeşilyurt ilçesine bağlı Çilesiz Mahalllesi’nde meydana geldi.Edinilen bilgilere göre aralarında daha önceden husumet bulunan akraba iki aile bireyleri M.T.K.,M.K.

Malatya’da Bıçaklı kavga 1’i ağır 2 yaralı

Malatya’da akraba olan iki aile arasında yaşanan bıçaklı kavgada baba-oğul yaralandı.
Olay Yeşilyurt ilçesine bağlı Çilesiz Mahalllesi’nde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre aralarında daha önceden husumet bulunan akraba iki aile bireyleri M.T.K.,M.K. ile M.B. Şehit Sami Kibriz Sokakta karşılaştı.İki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.Bıçakların kullanıldığı kavgada M.K. ile oğlu M.T.K. aldıkları bıçak darbesi sonucu yaralandı.Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.Çevrede geniş güvenlik önemli alan polis ekipleri baba ve oğlunu bıçakla yaralayan M.B.’yi kısa sürede yakalayarak gözaltına alınırken olay yerinde bir adet pompalı tüfek ele geçirildi.
M.T.K.’nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu olayla ilgili polis ekiplerince başlatılan çalışma sürüyor.

Malatya’da Bıçaklı kavga 1’i ağır 2 yaralı

Malatya’da Bıçaklı kavga 1’i ağır 2 yaralı

Malatya’da Bıçaklı kavga 1’i ağır 2 yaralı

Malatya’da Bıçaklı kavga 1’i ağır 2 yaralı

Resimdeki mahkumlardan hangisi yeni? Resimdeki mahkumlardan hangisi yeni?
Tarla tapusu ölüme neden olduTarla tapusu ölüme neden oldu
Alkollü sürücü bariyerlere daldı: 2 yaralıAlkollü sürücü bariyerlere daldı: 2 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Star TV ünlü oyuncunun fişini çekti! Yayından kaldırılıyor

Star TV ünlü oyuncunun fişini çekti! Yayından kaldırılıyor

Kurtulmuş: Anketlerde açık ara öndeyiz!

Kurtulmuş: Anketlerde açık ara öndeyiz!

Oryantal Didem ahlaksız teklifi canlı yayında anlattı! 'Para hiç sorun değil!'

Oryantal Didem ahlaksız teklifi canlı yayında anlattı! 'Para hiç sorun değil!'

"Her derde deva" dedi, antibiyotiğe karşı önerdi: Tüketin

"Her derde deva" dedi, antibiyotiğe karşı önerdi: Tüketin

Suudi Arabistan'da idama mahkum edilmişti! Türkiye harekete geçti

Suudi Arabistan'da idama mahkum edilmişti! Türkiye harekete geçti

Meteoroloji iki bölgeyi uyardı! Yarından itibaren etkili olacak

Meteoroloji iki bölgeyi uyardı! Yarından itibaren etkili olacak

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Günün en acı fotoğrafı

Günün en acı fotoğrafı

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Müteahhit, muhtarlık binasında intihar etti

Korkunç olay! Muhtarlığa gidenler dehşete düştü

Çanakkale'de esrarengiz olay! İddia var ama, en ufak bir iz yok

Çanakkale'de esrarengiz olay! İddia var ama, en ufak bir iz yok

Kaçırılan Sıla bulundu, zanlı gözaltında

Kaçırılan Sıla'yla ilgili yeni gelişme! 'O, benim namusum'

Balık pazarında dev kurşun balığı

Nadir bulunuyor! Gören tezgaha koştu

Ordu'da skandal olay! Babası, 4 yaşındaki çocuğa silahla ateş ettirdi

Ordu'da skandal olay! Daha 4 yaşında...

Bebeğinin cenazesini Adli Tıp'a kucağında taşıdı

Günün en acı fotoğrafı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.