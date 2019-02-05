Malatya'da bıçaklı kavga: 2 yaralı

Malatya'da akraba iki aile arasında çıkan bıçaklı kavgada baba ve oğlu yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yeşilyurt ilçesi Çilesiz Mahallesi Kayalık Sokak'ta aralarında daha önce husumet bulunan ve akraba olduğu öğrenilen iki aile arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Kavgada M.K. ile oğlu M.T.K. bıçakla bacağından yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerinde Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Şüpheli M.B. ise polis ekiplerince kısa sürede gözaltına alındı.
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