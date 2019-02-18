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Malatya’da bıçaklı kavga: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.02.2019 17:41 | Son Güncelleme

Malatya’da çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile 2 kişi bıçakla yaralandı.Edinilen bilgiye göre İnönü Caddesi üzerinde bir kafeteryada F.M.

Malatya’da bıçaklı kavga: 2 yaralı

Malatya’da çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile 2 kişi bıçakla yaralandı.
Edinilen bilgiye göre İnönü Caddesi üzerinde bir kafeteryada F.M. ile S.Y. isimli şahıslar arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. Bıçakların kullanıldığı kavgada her iki zanlı da yaralanırken, olay yerine gelen ambulanslarla yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, olay yeri inceleme ekipleri uzun süre bölgede delil çalışması yaptı.
Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Malatya’da bıçaklı kavga: 2 yaralı

Malatya’da bıçaklı kavga: 2 yaralı

Malatya’da bıçaklı kavga: 2 yaralı

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