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Malatya'da bıçaklı kavga: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.03.2019 23:17 | Son Güncelleme

MALATYA'da,  bilinmeyen bir nedenle başlayan kavgada birbirini bıçaklayan 2 kişi yaralandı.

Malatya'da bıçaklı kavga: 2 yaralı

MALATYA, (DHA)- MALATYA'da, bilinmeyen bir nedenle başlayan kavgada birbirini bıçaklayan 2 kişi yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde Halfettin Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta karşılaşan Ö.T.Ç (54) ile M.E. (24) arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma, kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada, Ö.T.Ç ile M.E. birbirlerini bıçakla yaralandı. Yaralılar, kavgayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, polis kavgayla ilgili soruşturma başlattı.

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