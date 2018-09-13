Malatya'da bıçaklı kavga: 3 yaralı

Malatya'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yeşilyurt ilçesi Çilesiz Mahallesi'nde iki grup arasında henüz öğrenilemeyen bir nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

Kavgada, M.T. (47), M.S. (64) ve S.M.Y (43) bıçaklanarak yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kavgaya karışarak yaralanan kişileri bıçakladıkları öne sürülen ve olay yerinden kaçmaya çalışan O.S ile Ö.S polis ekiplerince yakalandı.

