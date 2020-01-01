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  4. Malatya’da bıçaklı saldırı: 1 yaralı

Malatya’da bıçaklı saldırı: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2020 23:03 | Son Güncelleme

Malatya’da aracının önü kesilerek bıçaklı saldırıya uğrayan 1 kişi yaralandı.Olay, Malatya-Ankara karayolu MAŞTİ mevkiinde meydana geldi.

Malatya’da bıçaklı saldırı: 1 yaralı

Malatya’da aracının önü kesilerek bıçaklı saldırıya uğrayan 1 kişi yaralandı.

Olay, Malatya-Ankara karayolu MAŞTİ mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, MAŞTİ mevkiinde 44 MA 0678 plakalı aracı ile seyir halinde olan M.A.’nın aracının önünü kesen kimliği belirsiz kişiler aniden bıçakla saldırdı. Sol eline bıçak darbesi alan M.A. yaralanırken olayın şüphelileri kaçarak izini kayıp ettirdi. M.A.’nın ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan M.A. daha sonra Turgut Özal Tıp Fakültesine kaldırıldı. Polis ekiplerinin incelemesi sürüyor.

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