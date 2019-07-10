Malatya'da bıçaklı saldırı ve darp

Malatya'da meydana gelen bıçaklı saldırıda 1 kişi yaralandı.

Yaralıyı kaldırıldığı hastanede ziyarete giden arkadaşı da husumetlileriyle karşılaşınca darbedildi.

Merkez Battalgazi ilçesi Halfettin Mahallesi'nde bir kahvehanede oturan Faruk Ö, iddiaya göre tanımadığı 2 şüpheli tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan Faruk Ö'yü ziyarete giden arkadaşı Onur K' da burada daha önce aralarında husumet olduğu öğrenilen bir grupla karşılaşarak tartışmaya başladı. Kavgaya dönüşen olayda Onur K, darp neticesinde yaralandı.

Polis ekipleri, kavgayı duyarak hastaneye gelen ve taşkınlık çıkaran iki tarafın yakınlarına müdahale ederek olayı kontrol altına aldı.

Öte yandan kimlikleri belirlenen zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

