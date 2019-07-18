HABER

Malatya’da bin 50 litre kaçak içki ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 18.07.2019 15:00 | Son Güncelleme

Malatya’da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda bin 50 litre gümrük kaçağı ve sahte içki ele geçirildi.Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Battalgazi ilçesinde 2 işletme ve 4 depoya operasyon düzenlendi.

Malatya’da bin 50 litre kaçak içki ele geçirildi

Malatya’da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda bin 50 litre gümrük kaçağı ve sahte içki ele geçirildi.
Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Battalgazi ilçesinde 2 işletme ve 4 depoya operasyon düzenlendi. Operasyonda kaçak içki üretimi yapıldığı belirlenen adreslerde 900 litre sahte el yapımı boğma rakı ile 150 litre gümrük kaçağı içki ele geçirildi. Aramalarda ayrıca 800 kilogram satışa hazır tütün ile bin adet cinsel içerikli hapta ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli sorgulanmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

PARTNERHayran kalacaksınız! İşte son model elektrikli otomobilHayran kalacaksınız! İşte son model elektrikli otomobil
Alanya’da Rus kadın otel odasında ölü bulunduAlanya’da Rus kadın otel odasında ölü bulundu
Polis, hırsızlık şüphelisini güvenlik kamerası kayıtlarından yakaladıPolis, hırsızlık şüphelisini güvenlik kamerası kayıtlarından yakaladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yeni imajı olay! Tanımak imkansız

Yeni imajı olay! Tanımak imkansız

Daha yeni boşanmışlardı! Şaşırtan görüntü

Daha yeni boşanmışlardı! Şaşırtan görüntü

Ahmet Davutoğlu'ndan 'pelikan bildirisi' açıklaması

Ahmet Davutoğlu'ndan 'pelikan bildirisi' açıklaması

Van'da feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Van'da feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Canan Kaftancıoğlu hakkında istenen ceza belli oldu

Canan Kaftancıoğlu hakkında istenen ceza belli oldu

Ankara'dan ABD'nin F-35 açıklamasına flaş tepki!

Ankara'dan ABD'nin F-35 açıklamasına flaş tepki!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Osmaniye ve Adana'da metil alkolden iki ölüm haberi daha geldi

İki ölüm haberi daha! Sayı 21'e yükseldi

Pencereden sarkan çocuk, itfaiye tarafından kurtarıldı, annenin sözleri 'pes' dedirtti

Skandal olay! Annenin sözleri 'pes' dedirtti

Düzce'de alarma geçildi! İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama

Düzce'de alarma geçildi! İçişleri'nden açıklama

Ortalık savaş alanına döndü! Taş ve sopalar havada uçuştu: Çok sayıda yaralı var

Taş ve sopalar havada uçuştu: Çok sayıda yaralı var

Hayatının en büyük şokunu yaşamaktan son anda kurtuldu

Hayatının en büyük şokunu yaşamaktan son anda kurtuldu

3 yıldır aranan cinayet zanlısı İzmir'de yakalandı

3 yıldır aranan cinayet zanlısı İzmir'de yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.