HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Malatya’da binlerce kaçak telefon aksesuarı ele geçirildi

Malatya’da binlerce kaçak telefon aksesuarı ele geçirildi

17.11.2020 02:50 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Malatya’da binlerce kaçak telefon aksesuarı ele geçirildi

Malatya’da gümrük kaçağı 15 bin 486 adet değişik markalarda cep telefonu aksesuar ve malzemeleri ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Güneydoğu illerinden Malatya’ya gümrük kaçağı cep telefonu aksesuarı getirilerek piyasaya sürüleceği bilgisine ulaştı.Bunun üzerine çalışma yapan ekipler şüpheli aracı Darende ilçesi’nde durdurdu.Araçta yapılan aramalarda 15 bin 486 adet değişik markalarda cep telefonu aksesuar ve malzemeleri ele geçirilirken, şüpheli şahsa “5607 SKM" suçundan işlem yapıldı.

Malatya’da gümrük kaçağı 15 bin 486 adet değişik markalarda cep telefonu aksesuar ve malzemeleri ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Güneydoğu illerinden Malatya’ya gümrük kaçağı cep telefonu aksesuarı getirilerek piyasaya sürüleceği bilgisine ulaştı.
Bunun üzerine çalışma yapan ekipler şüpheli aracı Darende ilçesi’nde durdurdu.
Araçta yapılan aramalarda 15 bin 486 adet değişik markalarda cep telefonu aksesuar ve malzemeleri ele geçirilirken, şüpheli şahsa “5607 SKM" suçundan işlem yapıldı.

Malatya’da binlerce kaçak telefon aksesuarı ele geçirildi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uzmanlar uyarıyor: Oksijenle temas ederse... Uzmanlar uyarıyor: Oksijenle temas ederse...
Adana'da maske takmayan 2 kişi, kimlik soran polislere taşla saldırdıAdana'da maske takmayan 2 kişi, kimlik soran polislere taşla saldırdı
78 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!78 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!

En Çok Okunan Haberler

iPhone için böbreğini satan genç yatalak kaldı

iPhone için böbreğini satan genç yatalak kaldı

Youtube'da Kur'an-ı Kerim'i yırttı ve... Harekete geçildi

Youtube'da Kur'an-ı Kerim'i yırttı ve... Harekete geçildi

Uzmandan 19 Kasım sonrası altın tahmini!

Uzmandan 19 Kasım sonrası altın tahmini!

Arkadaşlarıyla alkol alıp fenalaştı! Acı haber

Arkadaşlarıyla alkol alıp fenalaştı! Acı haber

Uğruna eşinden boşanmıştı! Bomba gelişme...

Uğruna eşinden boşanmıştı! Bomba gelişme...

DSÖ'den koronavirüs aşısı açıklaması!

DSÖ'den koronavirüs aşısı açıklaması!

İlginizi Çekebilir

Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır

Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır

15 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

15 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Uğur Şahin normale dönüş için tarih verdi

Uğur Şahin normale dönüş için tarih verdi

MasterChef'in çekimleri öncesi yumruk yumruğa kavga

MasterChef'in çekimleri öncesi yumruk yumruğa kavga

Kritik uyarı geldi! Bunu yapmak pandemiyi uzatır

Kritik uyarı geldi! Bunu yapmak pandemiyi uzatır

Diğer Haberler

Kartal Sahil yolunda korkunç kaza! Otomobil ikiye bölündü

Korkunç kaza! Otomobil ikiye bölündü

Adana'da maske takmayan 2 kişi, kimlik soran polislere taşla saldırdı

Adana'da maske takmayan 2 kişi, kimlik soran polislere taşla saldırdı

Son dakika: Bilim Kurulu sonrası Bakan Koca'dan açıklama: Somut tedbirler alınması tavsiye edildi

Bilim Kurulu sonrası Bakan Koca'dan açıklama

Otomobil 20 metreden dereye uçtu: 1 yaralı

Otomobil 20 metreden dereye uçtu: 1 yaralı

Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı acı haberi duyurdu! 1 asker şehit

MSB duyurdu! 1 asker şehit

Duayen gazeteci Nedim Demirağ yaşamını yitirdi

Duayen gazeteci Nedim Demirağ yaşamını yitirdi

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.