HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Malatya’da bir kişi iş yerinde ölü bulundu

Malatya’da bir kişi iş yerinde ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.01.2020 04:37 | Son Güncelleme

Malatya’da bir esnaf, oğlu tarafından iş yerinde ölü olarak bulundu.Olay,Yeşilyurt ilçesine bağlı Yakınca Mahallesi’nde meydana geldi.Edinilen bilgilere göre; Musa O.’ya (67) telefonla ulaşamayan oğlu M.O., Özsan Sanayi Sitesi’nde bulunan iş yerine gitti.İş yerinde babası Musa O.yu yerde hareketsiz bir şekilde bulunan M.O.

Malatya’da bir esnaf, oğlu tarafından iş yerinde ölü olarak bulundu.
Olay,Yeşilyurt ilçesine bağlı Yakınca Mahallesi’nde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre; Musa O.’ya (67) telefonla ulaşamayan oğlu M.O., Özsan Sanayi Sitesi’nde bulunan iş yerine gitti.İş yerinde babası Musa O.yu yerde hareketsiz bir şekilde bulunan M.O. durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Musa O.’nun hayatını kaybettiğini belirledi.
Musa O.’nun cenazesi polis ekiplerinin iş yerinde yaptığı detaylı incelemenin ardından Malatya Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Depremzedeler geceyi spor salonunda geçiriyorDepremzedeler geceyi spor salonunda geçiriyor
Dilek Apartmanı enkazından 1 kişinin daha cansız bedeni çıkarıldıDilek Apartmanı enkazından 1 kişinin daha cansız bedeni çıkarıldı
Binbir derde deva nar ve suyunun faydalarıBinbir derde deva nar ve suyunun faydaları
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

NBA'in efsane ismi hayatını kaybetti

NBA'in efsane ismi hayatını kaybetti

Canlı yayında sessizlik anları! 'İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz...'

Canlı yayında sessizlik anları! 'İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz...'

Acun Ilıcalı’dan canlı yayında yardım kampanyası! Elazığ için rekor bağış!

Acun Ilıcalı’dan canlı yayında yardım kampanyası! Elazığ için rekor bağış!

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'ne füzeli saldırı

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'ne füzeli saldırı

Elazığ depreminde hayatını kaybedenlerin sayısı yükseldi

Elazığ depreminde hayatını kaybedenlerin sayısı yükseldi

Güleda'nın öldürülmeden 12 saat önce polise verdiği ifade ortaya çıktı

Güleda'nın öldürülmeden 12 saat önce polise verdiği ifade ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Malatya'da bir deprem daha

Malatya'da bir deprem daha

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Deprem sonrası yaptıkları şaşkına çevirdi

Deprem sonrası yaptıkları şaşkına çevirdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Elazığ Valiliği'nden gazeteci Serdar Akinan hakkında suç duyurusu

Elazığ Valiliği'nden gazeteci Serdar Akinan hakkında suç duyurusu

THY'den Kobe Bryant mesajı: Eşsiz oyununu ve bizlere kattıklarını asla unutmayacağız

THY'den Kobe Bryant mesajı: Eşsiz oyununu ve bizlere kattıklarını asla unutmayacağız

Bursa'da tarihi 'Tevrat' ele geçirildi: 1 gözaltı

Bursa'da ele geçirildi! 2,5 milyon dolar değerinde...

Bakan Soylu, Elazığ'da yaşananları anlatırken gözyaşlarını tutamadı

Bakan Soylu canlı yayında gözyaşlarını tutamadı

Deprem bölgesinde son durum! Bakan Soylu'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Bakan Soylu'dan önemli açıklamalar

Güleda Cankel'in öldürülmeden 12 saat önce polise verdiği ifade ortaya çıktı

Güleda'nın öldürülmeden 12 saat önce polise verdiği ifade ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.