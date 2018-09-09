Malatya'da bir ton dondurma dağıtıldı

Malatya'da "2'nci Uluslararası Kahramanmaraş Dondurma ve Kültür Sanat Festivali" kapsamında vatandaşlara 1 ton dondurma dağıtıldı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyonunda düzenlenen etkinlikte, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince bir ton dondurma, festivalin 41. durağı olan kentte vatandaşlara ikram edildi.

Bir alışveriş merkezi önünde kurulan stantta, vatandaşlar meşhur dondurmayı tadabilmek için uzun kuyruklar oluştururken, dondurma ustaları yaptıkları görsel şovlarla ikramda bulundu.

Organizasyon sorumlusu Şaban Yumruk, AA muhabirine, Kahramanmaraş'ta 14-15 Eylül'de gerçekleştirilecek festivale kadar 45 ili dolaşacaklarını dile getirdi.

Festival kapsamında 1 Ağustos'tan itibaren birçok ili gezdiklerini belirten Yumruk, Malatya'nın 41'inci durakları olduğunu belirtti.

Etkinliğin, Kahramanmaraş dondurmasının tanıtımına yönelik olduğunu vurgulayan Yumruk, "Kahramanmaraş'ın marka değeri olan dondurmanın bilinirliğini arttırmak için festivalin Anadolu ayağı olan dondurma tırımızla 14-15 Eylül'de Kahramanmaraş'taki ana festivale kadar 45 merkezde toplamda 50 ton dondurma dağıtmayı hedefliyoruz. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatih Mehmet Erkoç'un desteğiyle festivalimizi Avrupa’ya ulaştırmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

