HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Malatya’da bir yılda 3 kadın cinayeti işlendi

Malatya’da bir yılda 3 kadın cinayeti işlendi

30.12.2020 11:54 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Malatya’da bir yılda 3 kadın cinayeti işlendi

Malatya’da 2020 yılında 3 kadın cinayeti işlenirken, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerinde (ŞÖNİM) 269 kadına 199 çocuğuyla birlikte barınma hizmeti verildiği açıklandı.Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Komisyonu 4.

Malatya’da 2020 yılında 3 kadın cinayeti işlenirken, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerinde (ŞÖNİM) 269 kadına 199 çocuğuyla birlikte barınma hizmeti verildiği açıklandı.
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Komisyonu 4. Dönem toplantısı Vali Aydın Baruş Başkanlığında gerçekleştirildi. 2020-2021 yılı “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı” kapsamında yapılacaklar ele alındı. Toplantıda, müftülük tarafından görevlendirilecek kadın ve erkek personellere 6284 sayılı kanun ve ilgili diğer mevzuatlar, mağdurlarla ve şiddet uygulayanlarla görüşme teknikleri, empati ve iletişim becerileri konularında hizmet içi eğitim verilmesi kararlaştırıldı. Manevi danışmanlık hizmeti talebinde bulunulması durumunda, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerine (ŞÖNİM) randevu verilerek en az dört haftalık bir plan dahilinde yapılması ve bu yapılacak çalışmanın yasada belirtilen uzlaştırma olmayıp kişinin manevi anlamda yaşamış olduğu psikolojik durumunun güçlendirilmesine yönelik olacağı konuşuldu. Önleyici tedbir kararları kapsamında değerlendirilen sağlık tedbir kararlarında tedaviyi kabul etmemesinin tedbire aykırılık olarak değerlendirildiği ve o yönde işlem yapılacağı bilgileri paylaşıldı. Malatya genelinde ’Malatya Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı ve Koordinasyon Planı’ kapsamında yükümlülüğü bulunan tüm kamu ve kurumlar tarafından televizyon ve radyo programları yapılması kararlaştırıldı. Sosyal medya hariç yüz yüze eğitim yoluyla toplam 3 bin 512 kişiye ulaşıldığının bilgisinin paylaşıldığı toplantıda, 2020 yılı içinde ŞÖNİM Müdürlüğüne 2 bin 934 önleyici tedbir kararı, 177 koruyucu tedbir kararı, 269 kadına 199 çocuğuyla birlikte barınma hizmeti ile bireysel müracaatlarla toplam 3 bin 213 kişiye hizmet verildiği ve 2020 yılında 3 kadın cinayeti yaşandığı belirtildi.

Malatya’da bir yılda 3 kadın cinayeti işlendi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Zeynep Alkan bıçak altına yattı Zeynep Alkan bıçak altına yattı
Yılbaşı için korkutan uyarı: Faturasını hep beraber öderizYılbaşı için korkutan uyarı: Faturasını hep beraber öderiz
Çekiliş sonuçları belli oldu! 12 milyon TL'yi aşan ikramiye!Çekiliş sonuçları belli oldu! 12 milyon TL'yi aşan ikramiye!

En Çok Okunan Haberler

Yapılandırmada başvuru süreci uzadı

Yapılandırmada başvuru süreci uzadı

Cezaevine giriyorlar! "Hak ettiğimiz son"

Cezaevine giriyorlar! "Hak ettiğimiz son"

Beyoğlu'nda 3 metre uzunluğunda piton ele geçirildi

Beyoğlu'nda 3 metre uzunluğunda piton ele geçirildi

Çin'in ürettiği koronavirüs aşısı Türkiye'de

Çin'in ürettiği koronavirüs aşısı Türkiye'de

Hareketlilik 04.00'te yaşandı: Tarlaya uçunca yakalandılar

Hareketlilik 04.00'te yaşandı: Tarlaya uçunca yakalandılar

Milli Savunma Bakanı Akar 'korku dağları sardı' diyerek duyurdu

Milli Savunma Bakanı Akar 'korku dağları sardı' diyerek duyurdu

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Son dakika: Yüz yüze eğitime 15 Şubat 2021'e kadar ara verildi

Son dakika: Yüz yüze eğitime 15 Şubat 2021'e kadar ara verildi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Korona aşısı olan İsrailli 2 saat sonra hayatını kaybetti

Korona aşısı olan İsrailli 2 saat sonra hayatını kaybetti

Tepki çeken olay! İş yerlerindeki bayraklara saldırdı

Tepki çeken olay! İş yerlerindeki bayraklara saldırdı

Ödülünü Bakan Koca'dan almıştı! Yılın hekiminden acı haber

Ödülünü Bakan Koca'dan almıştı! Yılın hekiminden acı haber

Diğer Haberler

İçişleri Bakanlığı'ndan yeni yılbaşı genelgesi! 1 Ocak 10.00'a kadar kapalı olacak

İçişleri Bakanlığı'ndan yeni yılbaşı genelgesi!

Erzurum'da koronavirüs mucizesi! 155 gün sonra yoğun bakımdan çıktı

155 gün sonra yoğun bakımdan çıktı

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ davasında karar

Kritik FETÖ davasında flaş karar

Antalya'da ilginç olay: Oyunda iddiayı kaybetti, aracını 11 bin okey taşıyla kaplayıp trafiğe çıktı

İddiayı kaybedince öyle bir şey yaptı ki... Gören şaşırıp kaldı

Bakan Soylu duyurdu: Yeni uygulama 'AFAD' geliyor

Bakan Soylu duyurdu: Yeni uygulama geliyor

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Gündüz'den yılbaşı için koronavirüs uyarısı: Faturasını hep beraber öderiz

Yılbaşı için korkutan uyarı: Faturasını hep beraber öderiz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.