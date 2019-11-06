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Malatya’da bir yolcu otobüsünde 2,5 kilo esrar yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2019 10:18 | Son Güncelleme

Malatya’da Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları şok asayiş uygulamasında 2 kilo 50 gram esrar ele geçirdi.Malatya Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü, Asayiş Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü, Ahlak Büro Amirliği ekipleri ile Yunus ekiplerinin katılımıyla eğlence merkezlerinin bulunduğu Cezmi Kartay ve Kışla Caddeleri’nde eş zamanlı asayiş uygulaması yapıldı.Çok sayıda polis ekibi ile gerçekleştirilen eğlence merkezleri ile bazı dernek ve lokallere yapılan şok baskında her yer didik didik arandı.320 kişinin GBT sorgulamasının yapıldığı denetimlerde yoklama kaçağı olduğu belirlenen 2 kişiye gerekli tutanak tanzim edilirken, bir iş yerinde 1 adet pompalı tüfek ele geçirildi.Alkol sunumu ile tütün mamullerinin tüketiminin yapıldığı tespit edilen iş yerleri ile sigortasız işçi çalıştırdığı belirlenen bir iş yerine de işlem yapıldı.Malatya-Elazığ karayolunda uygulama gerçekleştiren ekipler ise bir yolcu otobüsünde arama yaptıkları esnada bir kişinin üzerinde 2 kilo 50 gram toz esrar ele geçirdi.

Malatya’da Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları şok asayiş uygulamasında 2 kilo 50 gram esrar ele geçirdi.
Malatya Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü, Asayiş Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü, Ahlak Büro Amirliği ekipleri ile Yunus ekiplerinin katılımıyla eğlence merkezlerinin bulunduğu Cezmi Kartay ve Kışla Caddeleri’nde eş zamanlı asayiş uygulaması yapıldı.
Çok sayıda polis ekibi ile gerçekleştirilen eğlence merkezleri ile bazı dernek ve lokallere yapılan şok baskında her yer didik didik arandı.
320 kişinin GBT sorgulamasının yapıldığı denetimlerde yoklama kaçağı olduğu belirlenen 2 kişiye gerekli tutanak tanzim edilirken, bir iş yerinde 1 adet pompalı tüfek ele geçirildi.
Alkol sunumu ile tütün mamullerinin tüketiminin yapıldığı tespit edilen iş yerleri ile sigortasız işçi çalıştırdığı belirlenen bir iş yerine de işlem yapıldı.
Malatya-Elazığ karayolunda uygulama gerçekleştiren ekipler ise bir yolcu otobüsünde arama yaptıkları esnada bir kişinin üzerinde 2 kilo 50 gram toz esrar ele geçirdi.

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