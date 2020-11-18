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Malatya’da bombalı saldırı planlayan terörist yakalandı

18.11.2020 15:28 | Son Güncelleme:
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Malatya’da bombalı saldırı planladığı belirlenen ve PKK/KCK terör örgütünün silahlı yapılanması içerisinde faaliyet yürütülen bir kişi yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde, Akçadağ ilçesinde terör örgütüne yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Malatya’da bombalı saldırı planladığı belirlenen ve PKK/KCK terör örgütünün silahlı yapılanması içerisinde faaliyet yürütülen bir kişi yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde, Akçadağ ilçesinde terör örgütüne yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar neticesinde, PKK/KCK terör örgütünün silahlı yapılanması içerisinde faaliyet yürüttüğü anlaşılan ve başkasının adına kimlik belgesi kullanmak suretiyle Suriye’den Türkiye’ye giriş yaptığı tespit edilen M. A isimli örgüt mensubu ile terör örgütüne milis, İşbirlikçi faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen 3 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltı süreci içerisinde M. A isimli örgüt mensubunun, terör örgütünün sözde özel kuvvet mensubu olduğu, örgüt içerisinde 5 yıldan beri faaliyet yürüttüğü ve Türkiye’ye suikast, bombalı eylem gibi tarzda eylem yapmak amaçlı gönderildiği tespit edildi. Örgüt içerisinde ağır silah, kanas ve zağros tabir edilen keskin nişancı tüfeği, EYP hazırlama, suikast ve sabotaj eğitimi ile son dönemde örgütün Türkiye’ye geçişleri sağlama amaçlı kullandığı paramotor eğitimlerini aldığı tespit edildi.
Örgütün eylem hedefi olarak belirlediği Antalya- Isparta-Adıyaman illerinde bombalı saldırı, sabotaj ve suikast tarzı sansasyonel eylemlerde bulunmaya çalıştığı ileri sürüldü.
M.A’nın yapılan üst aramasında terör örgütü tarafından eylem amaçlı örgüt mensubuna verdiği 5.000 Euro ve 3.000 TL civarında para ile patlayıcı madde hazırlama tarifinin yazılı bulunduğu doküman elde edildi.
Şahıs ile yapılan görüşmeler neticesinde terör örgütünün silahlı yapılanması içerisinde faaliyet yürüten birçok örgüt mensubunun teşhis ettirildiği, örgütün son dönem eylem ve taktiklerinin deşifre edilmesinin sağlandığı vurgulandı.
PKK/KCK terör örgütünün silahlı yapılanması içerisinde faaliyet yürüttüğü anlaşılan sözde özel kuvvet mensubu M. A ile terör örgütüne milis, işbirlikçi faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen 3 şahıs adli mercilere sevk edildi.
M. A isimli örgüt mensubu tutuklandı. Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı.

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