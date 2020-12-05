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Malatya’da boş arsada bebek cesedi bulundu

05.12.2020 18:08 | Son Güncelleme:
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Malatya’da boş bir arazide çanta içerisinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu.Edinilen bilgilere göre, Yeşilyurt ilçesine bağlı Kaynarca Mahallesi Hatunsuyu Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, Davulculuk yapan Habib D.

Malatya’da boş bir arazide çanta içerisinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu.
Edinilen bilgilere göre, Yeşilyurt ilçesine bağlı Kaynarca Mahallesi Hatunsuyu Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, Davulculuk yapan Habib D. (30) evlerine çok yakın bir bölgede bulunan boş bir araziye bırakılmış siyah çantayı fark etti. Çantayı açan şahıs kanlı bebek elini görünce durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler çevrede inceleme yaparken, sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde cesedin erkek bir bebeğe ait olduğunu ve hayatını kaybettiğini belirledi. Yeni doğmuş bebeğin cansız bedeni cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerin yaptığı inceleme sonrasında Malatya Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.
Polis ekipleri, bebeğin cansız bedenini bölgeye bırakan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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