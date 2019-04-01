Malatya'da, Büyükşehir ve 9 ilçede 'Cumhur İttifakı, 3 ilçede 'Millet İttifakı', 1 ilçede bağımsız aday kazandı

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA) - MALATYA'da, Mahalle İdareler Genel seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre Cumhur İttifakı, Büyükşehir Belediyesi ile 9 ilçe belediye başkanlığını kazandı. Millet İttifakı'nın 3 ilçede başarılı olduğu seçimlerde Akçadağ belediye başkanlığını ise bağımsız aday kazandı.

Malatya'da 2 bin 86 sandıkta 561 bin 708 seçmen sandığa giderek 5 yıl süreyle görev yapacak belediye başkanlarını seçti. Kesin olmayan sonuçlara göre Cumhur İttifakı Malatya Büyükşehir Belediyesi ile 9 ilçeyi, Millet İttifakı ise 3 ilçe belediye başkanlığını kazandı. Akçadağ ilçesinde ise bağımsız aday rakip parti adaylarını geride bırakarak belediye başkanlığını kazanmayı başardı.

Kesin olmayan sonuçlara göre Malatya'nın yeni belediye başkanları şöyle:

"Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'li Selahattin Gürkan, Battalgazi Belediye Başkanı AK Parti'li Osman Güder, Yeşilyurt Belediye Başkanı AK Parti'li Mehmet Çınar, Darende Belediye Başkanı AK Parti'li İsa Özkan, Doğanşehir Belediye Başkanı AK Parti'li Vahap Küçük, Pütürge Belediye Başkanı AK Parti'li Mikail Sülük, Doğanyol Belediye Başkanı AK Parti'li Hakan Bay, Kale Belediye Başkanı AK Parti'li Murat Koca, Yazıhan Belediye Başkanı AK Parti'li Nevzat Öztürk, Kuluncak Belediye Başkanı MHP'li Erhan Cengiz, Arguvan Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Kızıldaş, Arapgir Belediye Başkanı CHP'li Haluk Cömertoğlu, Hekimhan Belediye Başkanı CHP'li Turan Karadağ, Akçadağ Belediye Başkanı bağımsız aday Ali Kazgan."