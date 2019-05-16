Malatya'da cami çatısında yangın

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'daki İbrahim Perk Camisi'nin çatısında öğle namazı kılındığı sırada yangın çıktı. Yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürülürken, cemaat namazlarını bitirdikten sonra camiden çıktı.

Halfettin Mahallesi'ndeki İbrahim Perk Camisi'nde, öğle namazının kılındığı sırada caminin çatısından dumanların yükseldiğini görenler durumu itfaiyeye bildirdi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, camideki cemaat ise namaz kılmaya devam etti. İtfaiyenin müdahalesi ile söndürülen yangında yaralanan olmazken, cemaat namazın ardından camiden çıktı.

Ekipler, hasara neden olan yangının çıkış nedenini araştırıyor.

