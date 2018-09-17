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Malatya'da çeşitli suçlara karışan 5 kişi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.09.2018 17:03 | Son Güncelleme

MALATYA'da çeşitli suçlara karışanlara yönelik polis tarafından eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 5 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Malatya'da çeşitli suçlara karışan 5 kişi tutuklandı

Taha AYHAN/ MALATYA, (DHA)- MALATYA'da çeşitli suçlara karışanlara yönelik polis tarafından eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 5 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Kentte çeşitli suçlara karışan şüphelilere yönelik polis tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda çeşitli suçlara karışan 5 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

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