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Malatya'da CHP'lilerden, Kılıçdaroğlu'na saldırıya tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2019 15:57 | Son Güncelleme

MALATYA'da CHP ve bazı siyasi parti üyeleri, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırıyı basın açıklamasıyla protesto etti.

Malatya'da CHP'lilerden, Kılıçdaroğlu'na saldırıya tepki

MALATYA, (DHA) - MALATYA'da CHP ve bazı siyasi parti üyeleri, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırıyı basın açıklamasıyla protesto etti.
Merkez postane önünde gerçekleştirilen basın açıklamasına İYİ Parti, Saadet Partisi ve Özgürlük ve Dayanışma Partisi'nin başkan ve temsilcileri, belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ile bazı dernek ve sendikaların temsilcileri de katıldı. CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, kalabalık adına Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıyı kınayarak, "Mehmetçiğimizin cenaze töreninde, şehidimizin cenazesine katılan tek siyasi parti lideri olan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'na hain bir saldırıda bulunulmuştur. Bu hain saldırı aynı zamanda şehidimiz ve ailesine karşı da yapılmış büyük bir saygısızlıktır. Yapılan sıradan bir protesto değildir. Yapılan sıradan bir provokasyon da değildir. Bu son derece organize bir eylemdir. Bu hain saldırı, ülkemizin demokrasisine, birlik ve beraberliğine ve iç huzuruna karşı yapılmıştır. Bu saldırının azmettiricileri bellidir" dedi.

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Malatya'da CHP'lilerden, Kılıçdaroğlu'na saldırıya tepkiMalatya'da CHP'lilerden, Kılıçdaroğlu'na saldırıya tepkiMalatya'da CHP'lilerden, Kılıçdaroğlu'na saldırıya tepki

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