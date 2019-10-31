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Malatya’da cinayet anı saniye saniye kameraya yansıdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2019 21:16 | Son Güncelleme

Malatya’nın Pütürge ilçesinde iddiaya göre kan davası nedeniyle yaşanan cinayet anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.28 Ekim günü Pütürge ilçe merkezinde yaşanan olayda, iddiaya göre kan davalı oldukları iddia edilen Yahya E.

Malatya’nın Pütürge ilçesinde iddiaya göre kan davası nedeniyle yaşanan cinayet anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

28 Ekim günü Pütürge ilçe merkezinde yaşanan olayda, iddiaya göre kan davalı oldukları iddia edilen Yahya E. tarafından vurulan akrabası Ömer Erdoğan (78) hayatını kaybetmişti. Yaşanan olaya ait ortaya çıkan güvenlik kamera kayıtlarında ise cinayet anı saniye saniye kameraya yansıdı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Ömer Erdoğan, sokakta 2 kişi ile konuşan akrabası Yahya E.’nin yanına hızla yaklaşıyor. Bu sırada cebinden silah çıkardığı görülen Ömer Erdoğan’a, akrabası Yahya E. hamle yaparak tek el ateş ediyor. Durumun bildirilmesi üzerine Ömer Erdoğan kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybediyor. Olay yerinden kaçan Yahya E. ise kısa sürede polis tarafından yakalanarak gözaltına alınıyor.

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