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Malatya'da çöken binada 13 kişi yaralı olarak enkazdan çıkartıldı

09.11.2021 19:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya Sıtmapınarı Mahallesi'nde bir bina çöktü.

Arama kurtma çalışmalarında 13 kişi enkazdan yaralı olarak kurtarıldı.Malatya Sıtmapınarı Mahallesi İnönü Caddesi'nde bulunan bir bina henüz belirlenemeyen nedenlerle çöktü. Arama kurtarma çalışmaları sonucunda 13 kişi enkazdan yaralı kurtarıldı. Yaralılar hastanelerde tedavi altına alındı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Malatya merkezde bir binanın çökmesi sebebiyle 13 kişi yaralandı. Yaralıların tedavisi hastanelerimizde devam ediyor. Olay yerinde 28 ambulans ve 2 UMKE ekibi görevlendirilmiştir. Geçmiş olsun Malatya. Yanınızdayız" dedi.

DHA'nın haberine göre Malatya Valisi Aydın Baruş binanın giriş katında işyerleri bulunduğunu üst katta ise kahvehane olduğunu belirterek "Binada 20 kişi bulunduğu ifade edildi. Ancak kesin sayı henüz net değil" dedi. Baruş "Hastaneye kaldırılan yaralılardan 8'inin sağlık durumu iyi, 2 vatandaşımıza müdahale sürüyor. Ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor ve enkaz altından sesler alıyoruz" dedi.

DW / EC, TY

© Deutsche Welle Türkçe

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