Malatya'da çölyaklılara özel kafe

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da Alman Robert (38) ile eşi Aişegül Kaya Wegener (25) çölyak hastalarının hayatlarını kolaylaştırmak ve sosyal yaşamlarında sıkıntı yaşamaması için kafe açtı. Glütensiz yiyecek ve içecekler yapılan kafeye çölyak hastaları ilgi gösteriyor. Almanya'dan, Adana Çukurova Üniversitesi'ne 2003 yılında Almanca Öğretmenliği bölümünde staja gelen Robert Wegener (38) stajının ardından Türkiye'de yaşamaya devam etti. 2007 yılından 2016'ya kadar Almanca öğretmeni olarak İstanbul Üniversitesi'nde çalışan Robert, bu sırada Marmara Üniversitesi'nde Bankacılık Bölümü'nü okuyan ve Almanca dersi almak isteyen eşi Aişegül Kaya Wegener (25) ile tanıştı. İstanbul'da yaşamlarını birleştiren çift daha sonra Almanya'ya taşındı. Wegener çifti karar alarak Almanya'dan 1,5 yıl önce Aişegül Kaya Wegener'ın memleketi Malatya'ya geldi. Burada Almanca dersine devam eden Robert, diyabet hastası olan eşi Aişegül ve diğer hastalar için özel bir kafe açmayı düşündü. Ancak fikir değiştiren çift kentte yaklaşık 2 bin çölyak hastasının faydalanabileceği özel bir kafe açma kararı aldı. 13 Nisan'da kafenin açılışını yapan çift, glütensiz yiyecek ve içecekler üretmeye başladı. KENTTE 2 BİN ÇÖLYAKLI VAR Robert Wegener eşiyle birlikte Malatya'ya geldiklerini kaydederek, "Bir kafe açmayı planladık, farklı bir kafe. Çölyaklı arkadaşlarımız hep şunu söylüyorlardı 'biz bir normal kafeye gidemeyiz, o kafede hiçbir şey yiyip içemeyiz.' Biz de Malatya'da böyle bir yok ve biz açalım diye düşündük. Malatya'da yaklaşık 2 bin çölyaklı var, teşhisi konulmuş hastalar ama çok daha fazla teşhisi konulmamış hastalar da var. Biz de bu hastalar için bu kafeyi açtık" diye konuştu. Robert'in eşi Aişe Kaya Wegener ise amaçlarının Malatya'ya bir şeyler katmak olduğunu belirterek, "Aynı zamanda burada mutlu bir şekilde yaşamak. Çünkü biz Almanya'da, İstanbul'da yaşadık ve en mutlu olduğumuz il Malatya. Malatyamızda böyle de bir açık var. Ben de diyabetliyim aynı zamanda. Diyabetik bir kafe açmak istedik. Daha sonrasında çölyaklıların da buna ihtiyacının olduğunu fark ettik. Burada çölyaklılar ile ilgili kafe yok. Biz de Glütensiz beslenmeye dikkat ediyoruz ve böyle bir açık olduğu için Malatya'da bu ihtiyacı karşılayalım istedik" dedi.

