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Malatya'da 'Çöpçüler Korosu' kuruldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2018 12:13 | Son Güncelleme

MALATYA'da, merkez Battalgazi Belediyesi'nde çalışan 18 temizlik işçisi, 'Çöpçüler Korosu' kurdu.

Taha AYHAN- Çağatay KENARLI/MALATYA, (DHA) - MALATYA'da, merkez Battalgazi Belediyesi'nde çalışan 18 temizlik işçisi, 'Çöpçüler Korosu' kurdu. Günlük çevre temizliğinde kullandıkları süpürge, kürek, kova gibi malzemeleri kendilerine enstrüman yapan temizlik işçileri, hem çalıp hem de şarkı söylüyor. 'Çöpçüler Korosu', Battalgazi Buluşmaları ile Malatya'nın fethinin 917'nci yıl dönümü programları dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katıldı. Kimsenin beklemediği anda sahneye ellerinde süpürge, kürek ve kovalarla çıkan temizlik görevlileri, müzisyen Erkin Koray'ın 'Çöpçüler' şarkısını hem çalıp hem de seslendirdi. Katılanları eğlendiren koro üyeleri, çevre temizliği yaptıkları sırada aralarında kararlaştırdığı şarkı sözlerini de ezberliyor. Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, bünyelerinde temizlik işçilerinin oluşturduğu koro ile farkındalık oluşturulduğunu belirterek, "Temizlik işçilerimiz minik konser icra ediyorlar. Koronun sayısı çalışma ve nöbet durumuna göre zaman zaman artıyor veya eksiliyor" dedi. 'Çöpçüler Korusu'nun şefi Orhan Narinç de temizlikte kullandıkları malzemelerle müzik yapıp, koro oluşturma kararı aldıklarını dile getirerek, "Bir fikir doğdu; 'Biz bunlarla bir müzik yapalım'. Hem ilgi çekelim hem de müzik yapalım, diye. Böylece biz de kendimizi deşarj etmiş olmayı planlayarak bu işe başladık. Kovalarımızla faraşlarımızla kar küreklerimizle kurduğumuz koromuza normal müzik aletleri katarak, kendimizce okumaya başladık. Baktık ki bir şeyler oluşuyor ve bunu gruba dönüştürdük" diye konuştu. Koro üyesi temizlik işçileri, çalışırken, konsere hazırlandıklarını ve bundan mutluluk duyduklarını söyledi.

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