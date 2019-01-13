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Malatya'da 'Cumhur İttifakı' adayları açıklandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.01.2019 15:15 | Son Güncelleme

MALATYA'da AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu 'Cumhur İttifakı'nın belediye başkan adayları açıklandı.  Beydağı Gençlik Merkezi Kapalı Spor Salonu'nda yapılan toplantıya binlerce partli katıldı.

Malatya'da 'Cumhur İttifakı' adayları açıklandı

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu 'Cumhur İttifakı'nın belediye başkan adayları açıklandı.
Beydağı Gençlik Merkezi Kapalı Spor Salonu'nda yapılan toplantıya binlerce partli katıldı. Programa; Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, milletvekilleri Yavuz Subaşı, Ahmet Çakır, Hakan Kahtalı, ilçe belediye başkanları, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, MHP İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar, ilçe başkanları ve çok sayıda partili katıldı. Protokol üyelerinin konuşmasının ardından adaylar tanıtıldı. Adayları, AK Parti Tokat Milletvekili ve MKYK üyesi Yavuz Şubası, adayları açıkladı. Ak Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı nedeniyle MHP 11 ilçe ile büyükşehir belediyesinden, AK Parti ise Hekimhan ve Kuluncak ilçelerinde aday çıkarmadı. Tek tek isimleri açıklanarak sahneye gelen AK Parti ve MHP'nin adayları şöyle:

AK PARTİ ADAYLARI
Akçadağ - Mustafa Kırteke
Arapgir - Rıza Murat Türksoy
Arguvan - Ahmet Eren
Battalgazi - Osman Güder
Darende - İsa Özkan
Doğanşehir - Vahap Küçük
Doğanyol - Hakan Bay
Kale - Murat Koca
Pütürge - Mikail Sülük
Yazıhan - Nevzat Öztürk
Yeşilyurt - Mehmet Çınar

MHP ADAYLARI
Hekimhan - Mustafa Arıkan
Kuluncak - Erhan Cengiz

FOTOĞRAFLI

Malatya'da 'Cumhur İttifakı' adayları açıklandıMalatya'da 'Cumhur İttifakı' adayları açıklandıMalatya'da 'Cumhur İttifakı' adayları açıklandıMalatya'da 'Cumhur İttifakı' adayları açıklandı

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