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Malatya'da 'Cumhur İttifakı' adayları açıklandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.01.2019 16:37 | Son Güncelleme

MALATYA'da AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu 'Cumhur İttifakı'nın belediye başkan adayları açıklandı.  Beydağı Gençlik Merkezi Kapalı Spor Salonu'nda yapılan toplantıya binlerce partli katıldı.

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu 'Cumhur İttifakı'nın belediye başkan adayları açıklandı.

Beydağı Gençlik Merkezi Kapalı Spor Salonu'nda yapılan toplantıya binlerce partli katıldı. Programa; Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, milletvekilleri Yavuz Subaşı, Ahmet Çakır, Hakan Kahtalı, ilçe belediye başkanları, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, MHP İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar, ilçe başkanları ve çok sayıda partili katıldı. Protokol üyelerinin konuşmasının ardından adaylar tanıtıldı. Adayları, AK Parti Tokat Milletvekili ve MKYK üyesi Yavuz Şubası, adayları açıkladı. Ak Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı nedeniyle MHP 11 ilçe ile büyükşehir belediyesinden, AK Parti ise Hekimhan ve Kuluncak ilçelerinde aday çıkarmadı. Tek tek isimleri açıklanarak sahneye gelen AK Parti ve MHP'nin adayları şöyle:

AK PARTİ ADAYLARI

Akçadağ - Mustafa Kırteke

Arapgir - Rıza Murat Türksoy

Arguvan - Ahmet Eren

Battalgazi - Osman Güder

Darende - İsa Özkan

Doğanşehir - Vahap Küçük

Doğanyol - Hakan Bay

Kale - Murat Koca

Pütürge - Mikail Sülük

Yazıhan - Nevzat Öztürk

Yeşilyurt - Mehmet Çınar

MHP ADAYLARI

Hekimhan - Mustafa Arıkan

Kuluncak - Erhan Cengiz

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