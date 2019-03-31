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Malatya'da, 'cumhur ittifakı'nın adayı Selahattin Gürkan başkan oldu

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.03.2019 21:59 | Son Güncelleme

MALATYA Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na, yerel seçimin resmi olmayan sonuçlarına göre, 'cumhur ittifakı'nın adayı AK Parti'li Selahattin Gürkan seçildi.

Malatya'da, 'cumhur ittifakı'nın adayı Selahattin Gürkan başkan oldu

MALATYA, (DHA) - MALATYA Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na, yerel seçimin resmi olmayan sonuçlarına göre, 'cumhur ittifakı'nın adayı AK Parti'li Selahattin Gürkan seçildi.
Malatya'da, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin kesin olmayan sonuçlarına göre, 'cumhur ittifakı'nın adayı AK Parti'li Selahattin Gürkan, Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçildi. Merkez ilçe Battalgazi Belediye Başkanlığı görevini yürüten Gürkan, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat'ın yerine aday gösterilmişti.
Malatya'da, 1958 yılında dünyaya gelen Selahattin Gürkan, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Bölümü ile Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Bölümü ve Bolu Eğitim Enstitüsü Bölümü'nden mezun oldu. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevinde bulunan ve müfettişlik yapan Selahattin Gürken, daha önce Malatya'da İŞKUR İl Müdürlüğü de yaptı. Bağımsız aday olarak 2004 yılında Battalgazi Belediye Başkanlığı'na seçilen, evli ve 2 çocuk babası Selahattin Gürkan, 2009 ve 2013 seçimlerinde ise AK Parti'nin adayı olarak aynı görevi sürdürdü.

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