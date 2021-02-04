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Malatya’da DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı

04.02.2021 16:10 | Son Güncelleme:
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Malatya’da terör örgütü DEAŞ’ın sosyal medyada propagandasını yaptıkları belirlenen 2 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.Malatya İl Jandarma Komutanlığı’ndan edinilen bilgilere göre, Battalgazi ve Darende ilçelerinde DEAŞ Terör Örgütünün sosyal medya üzerinden propagandasını yapmak ve 5816 sayılı Atatürk aleyhine işlenen suçlar kapsamında hakaret ettikleri tespit edilen 2 şüpheli sabah erken saatlerde düzenlenen eş zamanlı operasyon ile gözaltına alındı.Şüpheli iki şahsın sorguları sürerken, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.

Malatya’da terör örgütü DEAŞ’ın sosyal medyada propagandasını yaptıkları belirlenen 2 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Malatya İl Jandarma Komutanlığı’ndan edinilen bilgilere göre, Battalgazi ve Darende ilçelerinde DEAŞ Terör Örgütünün sosyal medya üzerinden propagandasını yapmak ve 5816 sayılı Atatürk aleyhine işlenen suçlar kapsamında hakaret ettikleri tespit edilen 2 şüpheli sabah erken saatlerde düzenlenen eş zamanlı operasyon ile gözaltına alındı.
Şüpheli iki şahsın sorguları sürerken, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.

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