HABER

Malatya'da DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.12.2019 16:26 | Son Güncelleme

MALATYA'da, sosyal medya hesaplarından terör örgütü DEAŞ propagandası yapıp, örgüte eleman kazandırdıkları belirlenen 4 şüpheli, jandarma tarafından gözaltına alındı.

Malatya'da DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da, sosyal medya hesaplarından terör örgütü DEAŞ propagandası yapıp, örgüte eleman kazandırdıkları belirlenen 4 şüpheli, jandarma tarafından gözaltına alındı.
Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medya hesaplarından terör örgütü DEAŞ propagandası yapan ve terör örgütüne eleman kazandırıp, gönderen şüphelileri tespit etti. Yapılan takipler sonunda Malatya, Bursa, İstanbul, Sakarya ve Elazığ'da terör örgütü adına düzenlenen toplantılara katıldıkları belirlenen şüphelilere yönelik eş zamanlı eş zamanlı operasyon yapıldı. 4 şüpheli yakalanıp, gözaltına alındı. Operasyon yapılan evlerde yapılan aramalarda dizüstü bilgisayar, tablet, 53 örgütsel dergi ve kitap, 2 flaş bellek, 4 cep telefonu ele geçirildi. Şüpheliler, sorguya alındı.

FOTOĞRAFLI

PARTNER 11 kişiye tecavüz etti! Şoke eden açıklama: Yanlışlıkla oldu 11 kişiye tecavüz etti! Şoke eden açıklama: Yanlışlıkla oldu
Binlerce kadın, Milli Mücadele ruhunu tekrar canlandırdıBinlerce kadın, Milli Mücadele ruhunu tekrar canlandırdı
Yılın son kitap fuarı Eskişehir’de açıldıYılın son kitap fuarı Eskişehir’de açıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Nüfus müdürlüğünden kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgeleri duyurusu

Nüfus müdürlüğünden kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgeleri duyurusu

Milli Savunma Bakanı Akar'dan yeni askerlik sistemi açıklaması!

Milli Savunma Bakanı Akar'dan yeni askerlik sistemi açıklaması!

Konya'da bina çöktü! Acı haber geldi

Konya'da bina çöktü! Acı haber geldi

Ataşehir'deki taciz görüntüleri infial yaratmıştı! Yeni gelişme

Ataşehir'deki taciz görüntüleri infial yaratmıştı! Yeni gelişme

Eski eşini sahipsiz bırakmadı! Sert konuştu

Eski eşini sahipsiz bırakmadı! Sert konuştu

Otobüs şoföründen genç kıza iğrenç sözler!

Otobüs şoföründen genç kıza iğrenç sözler!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Şırnak şehidi ile ilgili kahreden detay! Jandarma bu paylaşımı yapmıştı

Şırnak şehidi ile ilgili kahreden detay! Jandarma bu paylaşımı yapmıştı

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Yolcu otobüsü TIR'la çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!

Yolcu otobüsü TIR'la çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ceylan ailesi PKK'dan kurtarılan oğullarına kavuştu

2 ay sonra oğullarına kavuştular

Akıma kapılan MHP'li başkan ağır yaralandı

MHP'li başkan akıma kapıldı! Ağır yaralı

6 yaşındaki Mert Yağız Köksal okulda fenalaşarak hayatını kaybetti

Okulda kahreden olay! 6 yaşındaki Mert kurtarılamadı

Sarıyer’de genç kadının dehşeti yaşadığı silahlı saldırı kamerada

Genç kadın dehşeti yaşamıştı! O anlar kamerada

Köksal Toptan rahatsızlandı (Köksal Toptan kimdir?)

Köksal Toptan rahatsızlandı

Donmak üzereyken bulundu!Herkes seferber oldu

Donmak üzereyken bulundu! Herkes seferber oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.