Malatya’da DEAŞ’tan 4 tutuklama

Malatya’da terör örgütü DEAŞ’a eleman temin ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince önceki gün gerçekleştirilen operasyonda DEAŞ silahlı terör örgütüne elaman temin ettikleri ve örgütün propagandasını yaptıkları belirlenen 4 şüpheli düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

Birçok ilde de DEAŞ toplantılarına katıldıkları belirlenen şüpheliler, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklanarak Malatya E Tipi Cezaevine gönderildi.



