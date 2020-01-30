Malatya'da deprem nedeniyle 9 ilçede daha okullar 10 Şubat'ta açılacak

Malatya'da deprem nedeniyle 9 ilçede daha okulların 10 Şubat'ta açılacağı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, 24 Ocak'ta meydana gelen Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli deprem nedeniyle Doğanyol, Pütürge, Kale ve Battalgazi ilçelerinin yanı sıra Yeşilyurt, Akçadağ, Arapgir, Arguvan, Darende, Doğanşehir, Hekimhan, Kuluncak ve Yazıhan ilçelerinde anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde 10 Şubat'a kadar eğitim öğretim faaliyetlerine ara verildiği belirtildi.

Dün, Malatya'nın Doğanyol, Pütürge, Kale ve Battalgazi ilçelerinde okulların 10 Şubat'ta açılacağı kaydedilmişti.

