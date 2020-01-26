Malatya’da deprem yaraları sarılıyor

Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin şiddetinin yaşandığı Malatya’nın Doğanyol ilçesinde depremin yaraları sarılıyor. İlçedeki depremzedeler geceleri çadırda geçiriyor.

Elazığ’ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak saat 20.55’te 6.8 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Türkiye’nin pek çok ilinde hissedilen deprem, Malatya’nın Doğanyol ilçesinde de şiddetli oldu. Deprem nedeniyle Doğanyol ve ilçeye bağlı mahallelerde göçükler oluşurken, depremde 4 kişi öldü, Malatya genelinde 226 kişi de yaralandı. Depremin ardından Doğanyol ilçesine bağlı Gökçe Mahallesi’nde yaşayanlar geceyi dışarıda ateş yakarak geçirmek zorunda kaldı.

Dün öğle saatlerinde AFAD’ın bölgeye sevk ettiği çadırlar, depremzedelere dağıtıldı. Çadırları alan depremzedeler, bu geceyi çadırlarda geçirdi. Deprem sonrasında mahallede 50 binada göçük oluşurken, çoğu binada da çatlaklar oluştu. Depremin ardından 40 saatlik geçen sürede bölgeye insani yardımlar da ulaştırılırken, hasar tespit çalışmalarının başlanacağı öğrenildi. Depremde binaları hasar gören mahalleliler, yetkililerden yardım istedi. Depremde birçok hayvan da telef olurken, depremzedeler, hayvanları için yem ve yer talebinde bulundu.

Gökçe Mahallesi Muhtarı Zülfükar Tuhan mahalle sakinlerinin yardıma ihtiyacı olduğunu belirterek, “Bir deprem yaşadık. Burada 2 ölü ve 5 yaralı var. Burada bize destek olan yetkililere teşekkür ediyorum. Mahalle sakinlerimizin ciddi şekilde yardıma ihtiyacı var. Deprem sonrası mahallelimiz geceyi sokakta veya araçlarında geçirmek zorunda kaldı. Buraya büyük bir yardım geliyor ama bürokrasiye takılıyor sanırım. Mahallemizde 50 tane çöken binamız var. 450 tane de içine girilemeyen binamız var. Deprem sonrası iki gece geçti. İlk gün bize battaniye ve çadır ulaştırılamadı ve geceyi dışarıda geçirmek zorunda kaldılar ama bu gece çadırları alanlar geceyi çadırlarda geçirebildi” dedi.

Öte yandan, Doğanyol ilçesinde ve Gökçe Mahallesi’nde enkaz altında kalan 4 kişi, dün öğle saatlerinde son yolculuklarına uğurlanmıştı.

