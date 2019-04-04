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Malatya'da, depremde hasar gören binalar yıkılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2019 10:31 | Son Güncelleme

MALATYA'nın Arguvan ve Hekimhan ilçelerinde, son 20 günde meydana gelen, büyüklükleri 3.0 ile 4.5 arasında değişen depremlerde ağır hasar gören 157 binanın, kesin hasar tespitleri yapıldıktan sonra yıkılacağı belirtildi.

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA) - MALATYA'nın Arguvan ve Hekimhan ilçelerinde, son 20 günde meydana gelen, büyüklükleri 3.0 ile 4.5 arasında değişen depremlerde ağır hasar gören 157 binanın, kesin hasar tespitleri yapıldıktan sonra yıkılacağı belirtildi. Arguvan ve Hekimhan ilçelerinde 21 Mart'tan bugüne kadar meydana gelen, büyüklükleri 3.0 ile 4.5 arasında değişen depremler, 157 binada hasara yol açtı. Depremlerin ardından bölgede çalışma başlatılırken, hasarlı evlerde yaşayanlar için çadır kuruldu, yardımlar yapıldı. Depremlerin olduğu Arguvan'a bağlı 9 mahallede 106, Hekimhan ilçesine bağlı 8 mahallede ise 51 ağır hasarlı yapı tespit edildi. İlçelere bağlı 17 mahallede ağır hasar gören 157 yapının, kesin hasar tespiti yapıldıktan sonra yıkılıp, yerlerine yeni binaların yapılmasının planlandığı belirtildi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerinin 157 ağır hasarlı yapının raporlarını İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na (AFAD) teslim ettiği öğrenildi. Öte yandan Malatya'da, 'İmar Barışı' düzenlemesi kapsamında, 25 bin 121 müracaat olduğu belirtildi. 'İmar barışı' kapsamında yapılan müracaatlarda, 65 milyon 68 bin liralık tahsilat yapıldığı öğrenildi.

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