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Malatya'da depremde ölen 2 kişi de toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 15:33 | Son Güncelleme

ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6.8 büyüklüğündeki depremde, Malatya'nın Doğanyol ilçesinde çöken evde yaşamını yitiren Ayşe Fatma Türkmen (72) ile Mustafa Kara (50), gözyaşları arasında toprağa verildi.

Malatya'da depremde ölen 2 kişi de toprağa verildi

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6.8 büyüklüğündeki depremde, Malatya'nın Doğanyol ilçesinde çöken evde yaşamını yitiren Ayşe Fatma Türkmen (72) ile Mustafa Kara (50), gözyaşları arasında toprağa verildi.
Elazığ'da dün saat 20.55'te meydana gelen Sivrice merkezli 6.8 büyüklüğündeki depremde, Malatya'nın Doğanyol ilçesine bağlı Gökçe Mahallesi'nde yaşayan Kara ve Türkmen ailesinin evi çöktü. Depremde, Ayşe Fatma Türkmen ile Mustafa Kara, enkaz altında kaldı. AFAD, İtfaiye, sağlık ve AKUT ekiplerinin çalışmasıyla Türkmen ile Kara'nın cansız bedenlerine ulaşıldı.
Ayşe Fatma Türkmen ve Mustafa Kara'nın cenazesi, bugün yakınları tarafından morgdan alınarak Gökçe Mezarlığı'na getirildi. Cenazeye, Türkmen ve Kara ailesinin yanı sıra yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından enkaz altında kalarak can veren Türkmen ile Kara, gözyaşları içinde toprağa verildi.

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