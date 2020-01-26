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Malatya’da depremin acı bilançosu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.01.2020 15:43 | Son Güncelleme

Malatya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, depremin Malatya’daki acı bilançosu açıklandı.

Malatya’da depremin acı bilançosu

Malatya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, depremin Malatya’daki acı bilançosu açıklandı. 4 kişinin öldüğü 318 kişinin yaralandığı deprem nedeniyle ilk tespitlere göre Doğanyol’da 54, Battalgazi ve Pütürge ilçelerinde birer konut yıkıldı.
Malatya Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 24 Ocak 2020 tarihinde Elazığ ili Sivrice ilçesi merkezli meydana gelen deprem sonucunda kentte 4 kişinin hayatını kaybettiği, 318 kişinin de yaralandığı hatırlatıldı. Yaralılardan 21’inin tedavisinin sürdüğü belirtilirken, depremin acı bilançosu da ortaya döküldü. 25 Ocak 2020 tarihi itibariyle yapılan tespitlerde, Doğanyol ilçesinde 29’u metruk olmak üzere 54, Battalgazi ve Pütürge ilçelerinde 1’er konut yıkıldı. Ayrıca tespitlerde, Doğanyol ilçesinde 192, Pütürge ilçesinde 226, Battalgazi ilçesinde 108 olmak üzere toplamda 526 konutun ağır hasar gördüğü belirlendi.

215 az hasarlı bina var
Aynı açıklamada Doğanyol’da 79, Pütürge’de 103, Battalgazi’de 33 olmak üzere toplamda 215 binanın da az hasarlı olduğu duyuruldu. Deprem bölgesinde 312 ahırda da ağır hasar görülürken, Doğanyol’da 48 büyükbaş ve 1 küçükbaş hayvan, Pütürge’de 7 büyükbaş hayvan telef oldu.
İl genelinde içme suyu ve elektrik ile ilgili problemin yaşanmadığı da vurgulanan açıklamada, bazı mahalle yollarının hasarlı olması nedeniyle ulaşım sıkıntısı yaşandığı kaydedildi. Toplamda 180 kişiden oluşan 60 ayrı ekip ile sahadaki hasar belirleme çalışmalarının da sürdüğü aktarıldı.

Depremzedelere dağıtılan malzemeler
Deprem mağduru vatandaşlara yönelik yapılan çadır, yatak battaniye ve ısıtıcı dağıtımları ile ilgili de bilgi verilerek, "Vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarının giderilmesi açısından 2003 deprem çadırı, 3002 yatak, 6630 battaniye, 430 ısıtıcı dağıtımı yapılmıştır. Doğanyol, Pütürge ve Kale ilçelerinde sıcak yemek dağıtımı devam etmektedir. Çadır kurma işlemlerinde 100 asker ve 70 afet ekibi çalışmaktadır" denildi.

Malatya’da depremin acı bilançosu

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