Malatya'da DHA'ya plaket

MALATYA, (DHA)- MALATYA Gazeteciler Cemiyeti'nin 30'uncu kuruluş yıl dönümü nedeniyle düzenlenen törende Demirören Haber Ajansı (DHA) muhabiri Taha Ayhan'a başarılı haberlerinden dolayı plaket verildi.

Bir otelde düzenlenen ödül törenine; Malatya Valisi Aydın Baruş, Milletvekilleri Bülent Tüfenkçi, Hakan Kahtalı, Ahmet Çakır, Mehmet Celal Fendoğlu, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ve STK temsilcileri ile çok sayıda gazeteci katıldı. Konuşmaların ardından kentteki başarılı gazetecilere plaket verildi. DHA Malatya muhabiri Taha Ayhan'a plaketini milletvekili Ahmet Çakır verdi. Çakır, emeği geçen herkese teşekkür etti.

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