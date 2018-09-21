Malatya'da DHKP-C operasyonunda 1 tutuklama

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA) - MALATYA'da, DHKP-C'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan U.P., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DHKP-C adına kentin bazı yerlerine sprey boyayla örgütü destekleyen yazılar yazanlara yönelik 17 Eylül'de operasyon düzenledi. Operasyonda yakalanan U.P., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün sevk edildiği adliyede mahkemeye çıkarılan U.P., tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
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