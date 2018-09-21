HABER

Malatya'da DHKP-C operasyonunda 1 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 21.09.2018 13:32 | Son Güncelleme

MALATYA'da, DHKP-C'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan U.P., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA) - MALATYA'da, DHKP-C'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan U.P., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DHKP-C adına kentin bazı yerlerine sprey boyayla örgütü destekleyen yazılar yazanlara yönelik 17 Eylül'de operasyon düzenledi. Operasyonda yakalanan U.P., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün sevk edildiği adliyede mahkemeye çıkarılan U.P., tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

PARTNERKilo verebilmek için kaç litre su içmeliyiz?Kilo verebilmek için kaç litre su içmeliyiz?
Motosikletliyi öldüren çocuk adliyeye sevk edilecekMotosikletliyi öldüren çocuk adliyeye sevk edilecek
Jandarmayı görünce çalmak istedikleri armutları ve aracı bırakıp kaçtılarJandarmayı görünce çalmak istedikleri armutları ve aracı bırakıp kaçtılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Show Tv Haber spikeri Ece Üner'in "Angara" gafı güldürdü

Show Tv Haber spikeri Ece Üner'in "Angara" gafı güldürdü

Lise müdürü özel yaşamı için okula 'kral dairesi' yaptırdı!

Lise müdürü özel yaşamı için okula 'kral dairesi' yaptırdı!

Gerilim dorukta, sular ısındı: Savaşı bize dayatılırsa...

Gerilim dorukta, sular ısındı: Savaşı bize dayatılırsa...

AK Parti'nin yerel seçim anketi! Başkanların yarısından çoğu gidebilir

AK Parti'nin yerel seçim anketi! Başkanların yarısından çoğu gidebilir

F.Bahçe taraftarı Cocu'nun yerine onu istiyor!

F.Bahçe taraftarı Cocu'nun yerine onu istiyor!

Hanife'nin büyük aşkı, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaştı

Hanife'nin büyük aşkı, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Deniz dibinde buldular! Gözlerine inanamadılar

Deniz dibinde buldular! Gözlerine inanamadılar

Kaza sonrası hurdaya çıkan Ferrari'yi alıp bakın ne yaptı

Kaza sonrası hurdaya çıkan Ferrari'yi alıp bakın ne yaptı

Barışmak için buluştuğu eşini tabancayla yaraladı

Barışmak için buluştuğu eşini tabancayla yaraladı

Yankesiciden polislere: Ben yapacağım ki siz de görevinizi yapacaksınız

Yankesiciden polislere: Ben yapacağım ki siz de görevinizi yapacaksınız

Evlilik teklifi için attığı 'havai fişek' orman yangını çıkardı

Evlilik teklifi için attığı 'havai fişek' orman yangını çıkardı

10 yaşındaki çocuk komşusunu pompalı tüfekle vurarak öldürdü

10 yaşındaki çocuk komşusunu pompalı tüfekle vurarak öldürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.