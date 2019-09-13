HABER

Malatya'da dila biberinin ilk deneme üretimi başarılı oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2019 17:14 | Son Güncelleme

Malatya Valisi Aydın Baruş: - "Çiftçiye önemli bir gelir kaynağı olacak bir ürün. Bu yılki deneme üretiminiz başarılı oldu" - İl Tarım ve Orman Müdürü Tahir Macit: - "Kentte kayısıdan verimin sağlanmadığı ve sulu tarımın yapıldığı alanlarda bu tür endüstriyel bitkileri yaygınlaştırmayı düşünüyoruz"

Malatya'da don olayları nedeniyle kayısı üretiminin verimli olmadığı bölgelerde alternatif ürün olarak ilk üretim denemesi yapılan dila kırmızı biberinden istenen sonuç alındı.

Malatya'da don olayları nedeniyle kayısı rekoltesinin düşük olduğu bölgelerde alternatif ürün olarak dila kırmızı biber üretimine geçildi. Dila biberinin ilk üretiminin başarılı olduğu ve iyi verim alındığı belirtildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün düzenlediği tarla günleri kapsamında "Dila Kırmızı Biber Yetiştiriciliği Hasat Programı"na katılan Malatya Valisi Aydın Baruş, burada yaptığı konuşmada, alternatif ürün arayışı kapsamında Battalgazi ve Doğanşehir ilçelerinde toplam 2 dönümlük alana dila biberi ekildiğini söyledi.

Deneme üretiminin başarılı olduğunu anlatan Baruş, "Bu biber gerek kurutularak, gerekse de pul biber olarak vatandaşların tüketimine sunuluyor. Kentte acı biber tüketimi yemek kültüründen dolayı yüksek. Yaş, kuru ve pul biber tüketiminde önemli bir potansiyel mevcut. Bu nedenle önümüzdeki yıllarda kentteki biber üretimini arttırmak istiyoruz. Çiftçiye önemli bir gelir kaynağı olacak bir ürün. Bu yılki deneme üretimimiz başarılı oldu." ifadesini kullandı.

Üretilen biberlerin, Kayısı Araştırma Enstitüsünün ilçe kampüsündeki kurutma tesislerinde kurutularak, pul bibere dönüştürüldüğünü belirten Baruş, "Üreticiler bundan sonra biberin ticaretini yapan özel firmalarla karşılıklı sözleşme yaparak bu üretimi yapabilecek." dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Tahir Macit ise yerli ve milli dila biber çeşidinin hasat gününü gerçekleştirdiklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Biz kayısının olmadığı don alanları dediğimiz bölgelerde endüstriyel bitkilerin yetiştirilmesi için denemeler yapıyoruz. Burada dila biberi ekimini yaptık. Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden 5 bin biber fidesini tanesi 50 kuruştan alarak, çiftçiye ücretsiz verdik. Kentte kayısıdan verimin sağlanmadığı ve sulu tarımın yapıldığı alanlarda bu tür endüstriyel bitkileri yaygınlaştırmayı düşünüyoruz."

Konuşmaların ardından Vali Aydın Baruş, Battalgazi İlçe Belediye Başkanı Osman Güder, İl Tarım ve Orman Müdürü Tahir Macit, Kayısı Araştırma Enstitüsü Müdürü Abdullah Erdoğan ve Malatya Ticaret Borsası Müdürü Ramazan Özcan ile üreticiler, dila biberinin hasadına katıldı.

Vali Baruş ve beraberindekiler daha sonra Kayısı Araştırma Enstitüsünün ilçedeki kampüsüne giderek, dila biberinin kurutma işlemlerini yerinde gördü. Burada pul biberleri inceleyen özel bir firmanın sahibi, pul biberin kilogramını üreticiden 25 liraya satın alma sözü verdi.

PARTNER Kredi kartını çaldığı anne-babasını öldürtmek için kiralık katil tutmuş! Kredi kartını çaldığı anne-babasını öldürtmek için kiralık katil tutmuş!
Kağıthaneli vatandaşlar Aşure bereketini birlikte paylaştıKağıthaneli vatandaşlar Aşure bereketini birlikte paylaştı
Adliyede aşure ikramıAdliyede aşure ikramı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
aydın baruş dila biberi Malatya Tahir Macit

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Ahmet Davutoğlu AK Parti'den istifa etti

Ahmet Davutoğlu AK Parti'den istifa etti

TEM'deki kazanın görüntüleri ortaya çıktı

TEM'deki kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Resmen duyurdular! Yüzde 22 indirim

Resmen duyurdular! Yüzde 22 indirim

Hamile kadına dehşeti yaşatan magandaların baklavacı dükkanları kapanmaya başladı

Hamile kadına dehşeti yaşatan magandaların baklavacı dükkanları kapanmaya başladı

Davutoğlu'nun istifası sonrası dikkat çeken paylaşım

Davutoğlu'nun istifası sonrası dikkat çeken paylaşım

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

AYM'den memurluktan atılan kadın için 'hak ihlali' kararı!

AYM'den memurluktan atılan kadın için 'hak ihlali' kararı!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İmamoğlu, Erdoğan görüşmesinin detaylarını açıkladı! O sözlere yanıt

İmamoğlu, Erdoğan görüşmesinin detaylarını açıkladı! O sözlere yanıt

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Diyarbakır'daki terör saldırısıyla ilgili HDP'li Kulp Belediye Başkanı gözaltına alındı

7 kişi şehit olmuştu! Diyarbakır'daki saldırıda flaş gelişme

Bakan Soylu 'Diyarbakır Annelerini' ziyaret etti!

'Dün senin kızın gibi bir kızı getirdik...'

Kulp şehitleri, ağıtlarla uğurlandı

Kulp şehitleri, ağıtlarla uğurlandı

Milli sporcu Berke Şahin işlediği cinayetten yeni görüntüler

Milli sporcunun işlediği cinayetten yeni görüntüler

Son dakika! TEM bağlantı yolunda zincirleme kaza

İstanbul'da trafiği kilitleyen zincirleme kaza!

Diyarbakır'da 7 sivilin şehit olduğu terör saldırısının detayları ortaya çıktı

Diyarbakır'daki hain saldırının detaylar ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.